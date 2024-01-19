Главу Челябинского отделения ПФР отправили в колонию за коррупцию

Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина отправили в колонию за коррупцию

Tекст: Ольга Никитина

Также Чернобровину, который был задержан в июле 2021 года, назначили штраф в 400 млн рублей, передает Ura.ru.

Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева приговорили к девяти с половиной годам колонии, ему назначен штраф в размере 139 млн рублей.

После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику – семь лет.

Приговор в силу не вступил, до этого момента осужденные будут находиться в СИЗО.

В июле 2021 года сообщалось, что Следственный комитет в Челябинске предъявил Чернобровину обвинение в получении взяток от охранной организации на 26 млн рублей.