И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Главу Челябинского отделения ПФР отправили в колонию за коррупцию
Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина отправили в колонию за коррупцию
Главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, он приговорен к 16 годам колонии строгого режима.
Также Чернобровину, который был задержан в июле 2021 года, назначили штраф в 400 млн рублей, передает Ura.ru.
Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева приговорили к девяти с половиной годам колонии, ему назначен штраф в размере 139 млн рублей.
После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику – семь лет.
Приговор в силу не вступил, до этого момента осужденные будут находиться в СИЗО.
В июле 2021 года сообщалось, что Следственный комитет в Челябинске предъявил Чернобровину обвинение в получении взяток от охранной организации на 26 млн рублей.