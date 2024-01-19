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Жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ДНР: Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Женщина получила ранение в результате украинского обстрела Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщается, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район в западной части Донецка в 2.15 и 9.50 по московскому времени, выпущены шесть снарядов натовского калибра 155 мм.
8 января сообщалось, что ВСУ за сутки 22 раза обстреляли населенные пункты ДНР.