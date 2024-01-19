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Железнодорожники начали поиски выброшенного проводницей из вагона кота в Кирове
РЖД: Железнодорожники начали поиски выброшенного проводницей из вагона кота Твикса в Кирове
Железнодорожники ищут выброшенного из вагона проводницей кота Твикса в Кирове, сообщили в РЖД.
В компании сообщили, что кота ищут и крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда, передает РИА «Новости».
«В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути. В связи с инцидентом ведется служебное расследование», – заверили в РЖД.
Известно, что Твикс ехал с родственником своего хозяина в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург, на него был оформлен необходимый билет, передает RT.
В какой-то момент животное выбежало из купе. Пассажиры сообщили проводнице о коте, однако она не нашла его хозяина и, посчитав кота бездомным, выпустила во время стоянки.
По словам владельца питомца, полиция не стала заводить уголовное дело.