Железнодорожники начали поиски выброшенного проводницей из вагона кота в Кирове

РЖД: Железнодорожники начали поиски выброшенного проводницей из вагона кота Твикса в Кирове

Tекст: Александра Юдина

В компании сообщили, что кота ищут и крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда, передает РИА «Новости».

«В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути. В связи с инцидентом ведется служебное расследование», – заверили в РЖД.

Известно, что Твикс ехал с родственником своего хозяина в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург, на него был оформлен необходимый билет, передает RT.

В какой-то момент животное выбежало из купе. Пассажиры сообщили проводнице о коте, однако она не нашла его хозяина и, посчитав кота бездомным, выпустила во время стоянки.

По словам владельца питомца, полиция не стала заводить уголовное дело.