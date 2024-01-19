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Солиста Большого симфонического оркестра нашли мертвым в отеле в Москве
Солиста Большого симфонического оркестра Шиленкова нашли мертвым в отеле «Лемар» в Москве
Солист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Михаил Шиленков найден мертвым в номере отеля «Лемар» в центре Москвы, сообщили в медицинских службах.
Источник ТАСС сообщил, что Шиленкова обнаружили в ванной комнате. Смерть, по предварительной информации, не имеет криминальных признаков, на теле следов насилия не нашли.
Причиной смерти, как сообщается, могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Михаил Шиленков с 2003 года является солистом Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, участвовал в выступлениях оркестра в России и за рубежом.