Польша решила не подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском

Министр Сикорский: Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

Tекст: Ольга Никитина

Сикорский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что у данного иска нет даже теоретических шансов на успех. По его словам, это бы привело к неоправданным расходам со стороны государства и налогоплательщиков, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что планирует расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ.

В середине декабря стало известно, что польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.