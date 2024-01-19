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Польша решила не подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском
Министр Сикорский: Польша не подаст иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском
Новое польское правительство приняло решение не подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.
Сикорский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что у данного иска нет даже теоретических шансов на успех. По его словам, это бы привело к неоправданным расходам со стороны государства и налогоплательщиков, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что планирует расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ.
В середине декабря стало известно, что польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов.