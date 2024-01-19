Птицеводы попросили помощи в наращивании производства яиц

«Ведомости»: Птицеводы попросили принять меры, чтобы помочь нарастить производство яйца

Tекст: Ольга Никитина

Росптицесоюз, в частности, просит внести в программу возмещения части прямых понесенных затрат («капексы») строительство, модернизацию и реконструкцию птицефабрик. Также производители призывают субсидировать создание инфраструктурных объектов (газификация, электроснабжение, водоснабжение, водоочистка), коммуникаций и дорог, пишут «Ведомости».

Лимит льготных кредитов на одного заемщика просят увеличить с 600 млн рублей до 1,5 млрд рублей, а лимиты для птицеводства – выделить в отдельное направление. Кроме того, землю под новые птичники просят выделять в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что производство яиц второй год подряд находится на максимальном уровне и в 2023 году стало рекордным, яйца в России остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.