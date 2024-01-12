Цены на яйца в России назвали одними из самых низких в мире

Гендиректор Росптицесоюза Бобылева назвала цены на яйца в России одними из самых низких в мире

Tекст: Вера Басилая

Глава союза заявила, что производство яиц в прошлом году по сравнению с 2021 годом выросло на 1,4 млрд штук. По данным Росстата, в 2021 году отрасль произвела 44,9 млрд яиц, в 2023 году их выпуск составил 46,3 млрд штук, что на 0,2 млрд штук больше, чем в 2022 году, передает «Интерфакс».

Бобылева отметила, что потребление яиц на душу населения сегодня составляет более 285 штук в год, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением, является шестым производителем яиц в мире, и четвертое – по птице.

По ее словам, принимаемые правительством и бизнес-сообществом меры по стабилизации ценовой ситуации уже дают положительные результаты, сказал она. Бобылева напомнила, доля долгосрочных контрактов с торговыми сетями в общем объеме продаж должна быть не менее 75%, что позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен.

До этого Бобылева заявила, что уменьшение стоимости яиц в России маловероятно. По ее словам, установившиеся цены в 110–125 рублей за десяток «абсолютно нормальные, справедливые и адекватные».

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились от 2,5% до 4,2%, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях России.

Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них.