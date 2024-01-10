Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
В Росптицесоюзе исключили снижение цен на яйца
Уменьшение стоимости яиц в России маловероятно, заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
В беседе с «Парламентской газетой» Бобылева назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными», передает РИА «Новости».
На сегодняшний день цена на яйца у производителей находится на уровне 95-105 рублей, остальное – неизбежная торговая наценка, пояснила глава Росптицесоюза.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.