Минсельхоз назвал сроки снижения цен на яйца в магазинах

Замглавы Минсельхоза Титов пообещал снижение цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Замминистра заявил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты, принимаются меры для стабилизации цен на яйцо, снижение стоимости на них в торговых сетях ожидается в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что уменьшение стоимости яиц в России маловероятно. По ее словам, установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток «абсолютно нормальные, справедливые и адекватные».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, и принес извинения за недоработку правительства.