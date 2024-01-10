Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Минсельхоз назвал сроки снижения цен на яйца в магазинах
Замглавы Минсельхоза Титов пообещал снижение цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время
Цены на яйца у производителей за последние две недели снизились от 2,5% до 4,2%, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях России, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.
Замминистра заявил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты, принимаются меры для стабилизации цен на яйцо, снижение стоимости на них в торговых сетях ожидается в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что уменьшение стоимости яиц в России маловероятно. По ее словам, установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток «абсолютно нормальные, справедливые и адекватные».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, и принес извинения за недоработку правительства.