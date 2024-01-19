Стало известно об отсутствии страховки у сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Источники: Сгоревший в Шушарах склад Wildberries не был застрахован

Tекст: Александра Юдина

По их словам, здание склада было застраховано, при этом компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых фирм незадолго до пожара, но до подписания дело не дошло, передает РБК.

По информации другого источника, был застрахован только товар, но не здание.

Как отметил представитель Wildberries, в компании «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений».

Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.

Позже выяснилось, что сгоревший в Петербурге склад работал без разрешения Госстройнадзора, после пожара возбудили уголовное дело. Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге.