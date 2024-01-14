В Петербурге завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries

СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России после пожара в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), передает ТАСС.

Как указали в пресс-службе, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wilberries, 13 января произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту пожара на складе в Петербурге.

Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.