Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по пожару на складе в Петербурге.
Руководитель СКР поручил исполняющему обязанности ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту масштабного возгорания в поселке Шушары в границах города, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Глава СКР поручил ему представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.
Напомним, к вечеру субботы площадь горения в складском комплексе Wildberries в Петербурге сократилась до 4 тыс. кв. метров. Госстройнадзор Петербурга заявлял, что не давал Wildberries разрешение на ввод складского помещения в Пушкинском районе.