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Электроприводные двигатели для малой авиации на замену винтам создали в России
Электроприводные двигатели для малой авиации и БАС на замену винтам создали в России
Инженеры «Стронгвингса» (участник рынка НТИ «Энерджинет») создали электроприводные двигатели для малой авиации и БАС, которые позволят снизить уровень шума аппаратов, рассказали в пресс-службе НТИ.
Как рассказали в компании, инженеры компании «Стронгвингс» разработали электроприводные двигатели для малой авиации, в том числе беспилотной, позволяющие снизить уровень шума, повышающие безопасность эксплуатации и положительно влияющие на диапазон скоростей горизонтального полета, передает РИА «Новости».
Там добавили, что новые электроприводные двигатели помогут снизить вероятность аварий от попадания инородных предметов до 5%, но стоимость этого решения будет выше, чем у систем с открытым ротором.
На сегодня компанией создан образец электроприводного двигателя, их поставки потенциальным заказчикам ожидаются уже к концу этого года после их испытаний в составе БАС.
Напомним, в понедельник кабмин утвердил программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов.