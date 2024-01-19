Электроприводные двигатели для малой авиации на замену винтам создали в России

Электроприводные двигатели для малой авиации и БАС на замену винтам создали в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказали в компании, инженеры компании «Стронгвингс» разработали электроприводные двигатели для малой авиации, в том числе беспилотной, позволяющие снизить уровень шума, повышающие безопасность эксплуатации и положительно влияющие на диапазон скоростей горизонтального полета, передает РИА «Новости».

Там добавили, что новые электроприводные двигатели помогут снизить вероятность аварий от попадания инородных предметов до 5%, но стоимость этого решения будет выше, чем у систем с открытым ротором.

На сегодня компанией создан образец электроприводного двигателя, их поставки потенциальным заказчикам ожидаются уже к концу этого года после их испытаний в составе БАС.

Напомним, в понедельник кабмин утвердил программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов.