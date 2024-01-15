В России утвердили программу по расширению производства самолетов

Российское правительство утвердило программу по расширению производства самолетов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в течение шести лет в России должно быть построено более 600 отечественных самолетов, при этом основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что согласно комплексной программе по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов, на возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей.

Мишустин заявил, что капитальные вложения в создание более 600 российских гражданских самолетов составят 865,6 млрд рублей в ценах 2023 года.

Банковское финансирование при этом составит 380 млрд рублей (в ценах 2023 года – 283 млрд рублей), средства участников инвестпроекта – более 122 млрд рублей (более 82 млрд в ценах 2023 года).

Также глава кабмина добавил, что важно наращивать производство отечественных автомобилей, в том числе с использованием площадок ушедших производителей из недружественных стран.

Так, в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214.