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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    15 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 16:31

    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

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    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

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    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


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    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


    Коментарии (9)
    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    28 декабря 2023, 14:52
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность

    Член СПЧ Кабанов: Перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить гражданства, стоит расширить

    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Прекращение гражданства является настоящей угрозой для мигрантов, поэтому данная мера может стать очень эффективным профилактическим средством от преступлений. Кроме того, список статей уголовного кодекса, в которых можно применить эту практику, следует расширять. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления.

    «Прекращение гражданства – это очень сильная профилактическая мера для потенциальных преступников из среды мигрантов. Тюрьма для них не так страшна, так как там у них есть возможность сформировать этническую группу в своих интересах. А вот наказание, связанное с перспективой выдворения за пределы Российской Федерации, настоящая угроза», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Более того, сейчас в государственных органах обсуждается расширение перечня преступлений, за которые возможно лишение гражданства. Не исключено, что в список будет включен разбой и вопросы, касающиеся половой неприкосновенности. Также, на мой взгляд, следует распространить норму и на уклонение от воинского учета», – отмечает он.

    «Практика лишения гражданства начала применяться только недавно. В перспективе она может существенно снизить преступность в среде мигрантов за счет отсеивания тех, кто не хочет жить по законам Российской Федерации», – подчеркивает собеседник.

    «При этом добропорядочным гражданам, которые соблюдают нормы права и адаптируются к российскому обществу, бояться нечего. Закон прорабатывается детально, а сама мера наказания вступает в силу только после полного прохождения судебного процесса, включая возможное обжалование», – резюмировал Кабанов.

    Ранее главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления. Их выдворят из страны после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За часть из них новообретенного паспорта могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    В пресс-службе полиции Санкт-Петербурга сообщили, что правоохранители провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Напомним, Следственный комитет России счел необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (4)
    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 21:24
    В учебнике истории исправили данные о репрессированных народах

    Министр Кравцов рассказал о поступлении в школы нового учебника истории с исправленными данными о репрессированных народах

    Tекст: Денис Тельманов

    Учебник истории с обновленными главами, в которых исправлены неточности о репрессированных народах, поступает в российские школы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», – приводит ТАСС слова Кравцова.

    По его словам, «определенные неточности» были обнаружены в различных учебниках, в первую очередь в изданиях 1990-х годов.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Кравцов представил ему переизданный школьный учебник по истории, где доработана глава о репрессированных народах. По словам Кадырова, в учебнике «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

    Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».


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    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

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    27 декабря 2023, 19:38
    Путин: Школа является фундаментом для общества и государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.

    «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Именно школа является фундаментом для побед, считает Путин. «Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах.

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    27 декабря 2023, 17:52
    Путин поклонился учителям, воспитавшим героев СВО

    Путин призвал поклониться учителям, воспитавшим героев СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО).

    «Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой», – сказал он, передает ТАСС.

    «Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа.

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    27 декабря 2023, 18:07
    Путин поручил узаконить доплаты за наставничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

    Глава государства подчеркнул, что материальные поощрения за наставничество не менее важны, чем моральные стимулы. «Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер указал на то, что наставничество имеет большое значение для экономического развития России.

    «Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом.

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    27 декабря 2023, 17:44
    Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    «Важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов», – сказал он, а также напомнил, что в текущем году был принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства, передает ТАСС.

    Путин призвал сформировать в стране целостную и не ограниченную исключительно рамками школы систему наставничества для детей и молодежи.

    «Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи», – сказал он.

    Ранее Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».

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    27 декабря 2023, 19:30
    Назван объем финансовой поддержки учителей в 2023 году

    Минпросвещения: Учителя в Год педагога и наставника получили поддержку в размере более 53 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Год педагога и наставника, которым был объявлен 2023-й год, получили поддержку в размере более 53 млрд рублей, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Хочу отметить глав субъектов Российской Федерации, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей», – сказал Кравцов на заседании Госсовета, передает ТАСС.

    При этом министр просвещения рассказал, что в стране в 2023 году была завершена нормативная работа по «оформлению суверенной системы образования» и по ее «защите от любого внешнего вмешательства».

    «Все соответствующие ключевые изменения в федеральное законодательство внесены», – подчеркнул Кравцов.

    Ранее Росгвардия оценила охрану всех учебных объектов в России в 600 млрд рублей в год.

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