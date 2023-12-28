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Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов
Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.
По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.
К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.
При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.