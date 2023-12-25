У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.2 комментария
Мантуров обозначил перспективы дальнемагистрального Ил-96-400
Мантуров: Дальнемагистральный самолет Ил-96-400 в перспективе может стать пассажирским
Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о возможном использовании Ил-96-400 для пассажирских перевозок Мантуров ответил утвердительно, добавив, что сначала нужно выбрать оптимальное решение по тяге двигателя: 26, 35 или 38 тонн, передает РИА «Новости». По его словам, такая работа конструкторами ведется и после получения демонстратора в марте будет понятно, в какую сторону двигаться, поскольку двигатель должен подходить и для дальнемагистрального гражданского самолета и для транспортной машины грузоподъемностью 100 тонн грузоподъемности.
Вице-премьер также напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.
Мантуров добавил также, что Россия готова продолжать работу с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, в первую очередь по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у Пекина. Он подчеркнул, что сейчас Россия сконцентрирована на разработке комплектующих, важных для импортозамещения в отечественных SJ-100 и МС-21.
Ранее Мантуров заявил, что в России с 2024 года стартует производство дальнемагистрального Ил-96-400М.