Депутат Горелкин: ЕС готовится блокировать всех не осуждающих СВО блогеров из России

Tекст: Ольга Никитина

«Совсем недавно один из крупных еврочиновников Вера Юрова, она из Чехии, заявила о том, что нужно ограничить доступ к западным социальным сетям тем российским блогерам, которые не выступают против СВО. То есть даже те блогеры, которые делают свой контент о рыбалке, охоте, детский контент или в целом аполитичны, могут попасть под удар и быть дискриминированы, как уже до этого последние два года «ушли» и блогеры, и российские медиа с однозначной пророссийской позицией», – сказал Горелкин на заседании круглого стола РОЦИТ «Безопасность авторов контента и пользователей: что могут предложить отечественные платформы» в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат напомнил, что «когда случился февраль 2022-го года, все иностранные онлайн-платформы заполнились рекламными объявлениями, транслирующими западный нарратив, называющие российские войска захватчиками, призывающими протестовать и так далее». «Мы все это хорошо помним, и поэтому здесь нужно нам трезво оценивать ближайшие перспективы и тренды, к которым мы постепенно идем», – подчеркнул он, добавив, что инициатива Веры Юровой по пессимизации и блокировке российских блогеров рассматривается к включению в следующий пакет санкций ЕС.

Председатель правления РОЦИТ подчеркнул, что пользователи из России продолжают пользоваться запрещенными социальными сетями с помощью специальных технических средств, таких как VPN. Учитывая, что эти площадки прекратили взаимодействовать с российскими властями, они становятся крайне небезопасными для граждан, считает Горелкин.

«Учитывая, что в силу своего статуса Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) прекратил любое взаимодействие с российскими органами власти, любые правонарушения, совершенные с применением этой социальной сети, могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что там будет постепенно появляться все больше мошенников, все больше продавцов различных инфоуслуг. Соответственно, безопасность российских пользователей будет постепенно снижаться, поскольку, в силу статуса Instagram, взаимодействие с органами власти сегодня невозможно», – сказал депутат.

Эксперты ранее заявляли, что бесплатные VPN-сервисы являются частью информационной войны и способствуют распространению фейков и дезинформации.