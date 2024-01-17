Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
В Минэкономразвития назвали сроки, когда Россия обгонит Японию
Министр экономики Решетников: Россия может обогнать экономику Японии за три-четыре года
России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Министр напомнил, что по паритету покупательной способности экономика России в 2021 году обогнала экономику Германии, по итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, а с экономикой Японии не такой большой разрыв, темп роста в этой стране меньше 1%, передает ТАСС.
По его словам, Россия может обогнать Японию, если сохранит рост ВВП выше 2%, в течение трех-четырех лет.
По данным Всемирного банка, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира. На первом месте – Китай, на втором – США, на третьем – Индия, на четвертом – Япония, Россия стала пятой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.