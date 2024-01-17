В Минэкономразвития назвали сроки, когда Россия обгонит Японию

Министр экономики Решетников: Россия может обогнать экономику Японии за три-четыре года

Tекст: Вера Басилая

Министр напомнил, что по паритету покупательной способности экономика России в 2021 году обогнала экономику Германии, по итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, а с экономикой Японии не такой большой разрыв, темп роста в этой стране меньше 1%, передает ТАСС.

По его словам, Россия может обогнать Японию, если сохранит рост ВВП выше 2%, в течение трех-четырех лет.

По данным Всемирного банка, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира. На первом месте – Китай, на втором – США, на третьем – Индия, на четвертом – Япония, Россия стала пятой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.