Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
По словам Путина, председатель правительства Михаил Мишустин «считает, что вот тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что есть и вызовы: инфляция – 7,4%. «Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал президент.
Также он добавил, что «за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».
Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.