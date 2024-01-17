Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%

Tекст: Ольга Иванова

По словам Путина, председатель правительства Михаил Мишустин «считает, что вот тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что есть и вызовы: инфляция – 7,4%. «Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал президент.

Также он добавил, что «за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».

Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.