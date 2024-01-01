Путин: В России устойчивая экономика и финансовая система

Tекст: Дмитрий Зубарев

«У нас устойчивая экономика и финансовая система», – передает ТАСС слова российского лидера. Путин рассказал, что на экономическое положение страны не смогло повлиять даже отключение России от международной системы расчетов SWIFT.

«Тоже, видимо, рассчитывали на то, что все рухнет», – заметил президент.

По его словам, уровень безработицы в России минимален за всю историю.

«У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России – 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли», – сказал Путин.

«Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. Более того, мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семьи с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», – добавил он.

Путин добавил, что ситуация с инфляцией и ростом цен в России находится под контролем.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», – сказал президент России. При этом он обратил внимание на рост перерабатывающих отраслей. «У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы – от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда», – подчеркнул президент.

Путин добавил, что российский бизнес «сразу перехватил» ниши, освобожденные ушедшими западными компаниями. «Все думали, что предприятие остановится, поскольку перестали поставлять его комплектующие. Ничего. Оказывается, все можно. Да, проблему создали. Но, тем не менее, они преодолеваются. Вот, в том числе, малый и средний бизнес эффективно работает. Ушли какие-то иностранные предприятия. Наш бизнес сразу перехватил», – сказал глава государства.

Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.