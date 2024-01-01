  • Новость часаПутин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
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    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 15:40

    Путин: В России устойчивая экономика и финансовая система

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы. Такое мнение он высказал на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского.

    «У нас устойчивая экономика и финансовая система», – передает ТАСС слова российского лидера. Путин рассказал, что на экономическое положение страны не смогло повлиять даже отключение России от международной системы расчетов SWIFT.

    «Тоже, видимо, рассчитывали на то, что все рухнет», – заметил президент.

    По его словам, уровень безработицы в России минимален за всю историю.

    «У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России – 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли», – сказал Путин.

    «Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. Более того, мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семьи с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», – добавил он.

    Путин добавил, что ситуация с инфляцией и ростом цен в России находится под контролем.

    «У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», – сказал президент России. При этом он обратил внимание на рост перерабатывающих отраслей. «У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы – от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда», – подчеркнул президент.

    Путин добавил, что российский бизнес «сразу перехватил» ниши, освобожденные ушедшими западными компаниями. «Все думали, что предприятие остановится, поскольку перестали поставлять его комплектующие. Ничего. Оказывается, все можно. Да, проблему создали. Но, тем не менее, они преодолеваются. Вот, в том числе, малый и средний бизнес эффективно работает. Ушли какие-то иностранные предприятия. Наш бизнес сразу перехватил», – сказал глава государства.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    Коментарии (45)
    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    31 декабря 2023, 15:05
    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».

    «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.

    «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

    Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».

    Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).

    Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

    Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

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    30 декабря 2023, 17:27
    В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгород направлена бригада Министерства здравоохранения под руководством самого министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС для помощи, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

    По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.

    Коментарии (42)
    31 декабря 2023, 14:56
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение.

    По словам Пескова, это неправда, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 13:03
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

    В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

    По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

    «БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

    Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

    Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

    «Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

    Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

    «Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

    По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    31 декабря 2023, 02:48
    Полпред Путина прибыл в Белгород

    Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.

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    30 декабря 2023, 12:55
    Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

    Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

    Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

    Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

    Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

    Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

    Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

    Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.

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    1 января 2024, 15:03
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин счел атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    «То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

    «Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

    «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

    В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

    «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

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    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    29 декабря 2023, 20:05
    Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской шахматистке Анастасии Боднарук, которая выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

    «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», – приводит цитату из телеграммы ТАСС.

    Путин также выразил признательность наставникам чемпионки и всем, кто ее поддерживал на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений, всего наилучшего и поздравил с наступающим Новым годом.

    В четверг 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В 2023 году она выиграла чемпионат России по рапиду, а в 2019 году – по блицу. В 2015 году стала победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России.

    Ранее сообщалось, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

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    29 декабря 2023, 18:46
    Предвыборный сайт Путина подвергся кибератакам из-за рубежа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заработавший в пятницу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщила пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

    По словам Суворовой, кибератаки велись из-за рубежа, передает ТАСС. Сейчас сайт работает в штатном режиме, для его защиты предприняты все необходимые меры.

    Ранее в пятницу начал работу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

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    1 января 2024, 15:07
    Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

    «Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

    «Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

    Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    2023 год принес России пять нефтяных достижений

    Западные санкции стали причиной колоссальных сдвигов на мировом рынке нефти. Целью Запада было лишить Россию нефтяных доходов. Но в реальности все произошло ровно наоборот: санкции привели к пяти значимым последствиям и для российской нефтяной отрасли, и для бюджета – и все они пошли на пользу нашей стране. Подробности

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    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

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    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР

    Ровно 80 лет назад, в ночь на 1 января, впервые на всю страну прозвучал новый гимн, чья мелодия продолжает олицетворять Россию и сегодня. История его создания была непростой. Гимн родился во время Великой Отечественной, став не только показателем смены внутренней политики Советского Союза, но и оружием, позволившим победить в войне. Подробности

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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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