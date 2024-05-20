Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».34 комментария
Выяснилось, кто будет исполнять обязанности президента Ирана
Первый вице-президент Ирана Мохбер будет исполнять обязанности президента до выборов
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии со статьей 131 Конституции Исламской республики примет на себя обязанности президента страны. Его полномочия продлятся до проведения выборов, сообщает канал IRIB.
Новый президент должен быть избран не позднее чем через 50 дней, передает ТАСС.
В правительстве Ирана заявили, что гибель Раиси не повлечет за собой сбоев в работе кабинета министров.
После известий о гибели Раиси Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на несколько дней.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.