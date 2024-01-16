На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами
Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.
По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.
Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.
При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.
Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.