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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    16 января 2024, 16:12

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    15 января 2024, 21:11
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

    Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное командование вооруженных сил Украины (ВСУ) провело большую встречу в Харьковской области из-за катастрофы на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

    Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (42)
    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

    Коментарии (23)
    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

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    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

    Коментарии (17)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
    16 января 2024, 09:56
    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир

    Губернатор Воронежской области Гусев заявил о повреждениях 35 квартир после атаки украинского беспилотника

    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа 35 квартир после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что российская ПВО сбила вражеские беспилотники, однако 35 квартир трех десятиэтажных домов на Тепличной улице получили повреждения.

    В частности, повреждены 23 квартиры в доме № 6А (первый подъезд), семь квартир в доме № 68 (четвертый подъезд), четыре квартиры в доме № 6В (третий подъезд), одна квартира в доме № 6Г.

    По данным Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, однако пока что за помощью никто не обратился, люди остались у родственников.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника».

    Также развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Уже решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

    Губернатор региона отметил, что воронежцы благодарят военных за работу этой ночью, и присоединился к словам благодарности.

    «Мы уверены в надежной защите нашего неба», – написал он.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

    Коментарии (28)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 01:52
    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок оружия с Запада ВСУ будут сражаться лопатами

    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», – сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC, передает ТАСС.

    При этом ранее Кулеба заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов, поскольку «на карту» поставлено «гораздо больше, чем только сама Украина», а помощь Украине «отвечает стратегическим интересам США».

    Коментарии (33)
    16 января 2024, 14:29
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    @ Скриншот из видео

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки активными действиями отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (13)
    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 17:54
    На Украине решили сократить число вузов

    На Украине разработали законопроект об уменьшении количества университетов

    На Украине решили сократить число вузов
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины разработали законопроект, подразумевающий закрытие части университетов в стране в связи с двукратным снижением числа выпускников школ, пишут украинские СМИ.

    «Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле этот законопроект об уменьшении количества университетов», – цитирует издание «Цензор» замглавы министерства образования и науки Украины Михаила Винницкого, передает РИА «Новости».

    По словам Винницкого, число выпускников школ на Украине сократилось почти вдвое: в этом году их было около 360 тыс., когда в 2008 это количество достигало 640 тысяч. К 2033 году на Украине будет 300 тыс. выпускников, считает чиновник.

    Он отметил, что в 2008 году в стране было около 350 учебных заведений, в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тыс. студентов, и, несмотря на отсутствие средней цифры контингента студентов по состоянию на 2023 год, «можно понять, что она еще меньше», заявил Винницкий.

    Он добавил, что сейчас на Украине, помимо 100 частных и 40 коммунальных учреждений высшего образования, действуют 170 государственных университетов без учета филиалов, а после реформы их должно остаться около 100.

    Ранее в Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы.

    Коментарии (2)
    15 января 2024, 23:30
    Кулеба: США будут помогать Киеву вне зависимости от партии будущего президента

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США будут помогать Киеву вне зависимости от партии будущего президента

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента», – сказал Кулеба в интервью польскому изданию Uklad Sil, передает ТАСС.

    Он отметил, что «на карту» поставлено «гораздо больше, чем только сама Украина», поэтому помощь Украине «отвечает стратегическим интересам США».

    При этом он подчеркнул, что Киеву «повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне. При этом он заявил, что готов предотвратить эту войну и обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот сделал США «слабым и неэффективным государством».

    Коментарии (6)
    16 января 2024, 03:33
    Украинские беспилотники атаковали Воронеж

    Губернатор: Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака украинских беспилотников на Воронеж была отражена дежурными средствами ПВО, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, объемы повреждённого имущества будут уточнены после поквартирного обхода.

    Гусев также пообещал в кратчайшие сроки оказать помощь всем гражданам, которые пострадали от атаки.

    Ранее сообщалось, что при аварийном сходе боеприпаса в селе Петропавловка под Воронежем пострадали четыре человека. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил.


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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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