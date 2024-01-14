Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

Tекст: Вера Басилая

Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.