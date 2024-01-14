Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста
Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста
Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.
Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».
По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.