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    3 комментария
    16 января 2024, 13:52

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    16 января 2024, 08:32
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

    Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.

    Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.

    «Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.

    Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.

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    15 января 2024, 14:25
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки ВС Исламской республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран.

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    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

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    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    16 января 2024, 11:18
    Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика «Азова» за расстрел машины с детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Как сообщили в ведомстве, 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала семья с тремя малолетними детьми, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Михайленко расстрелял машину из автомата, в результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

    Как уточнили в пресс-службе СК, вину в совершенных преступлениях Михайленко признал полностью.

    Ранее суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя.

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    15 января 2024, 15:29
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    @ Скриншот из видео

    Бойцы Южной группировки войск на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике противника близ Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

    Также в районе населенного пункта Курахово в ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ близ Новомихайловки в ДНР, где потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

    Помимо прочего, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ «Гвоздика».

    Также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.

    Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка ЛНР, Спорное ДНР, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

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    16 января 2024, 08:41
    Противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения, что повысит ее эффективность.

    Как говорится в описании изобретения, заявляемая противопехотная мина нелетального действия за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, что повышает эффективность действия боеприпаса, передает ТАСС.

    В патенте указано, что изобретение может быть применимо при разработке новых противопехотных мин, в которых заложен эффективный принцип нелетального поражения путем воздействия на него раздражающих веществ в незначительных концентрациях, возбуждающих чувствительные нервные окончания кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

    Разработчики уточнили, что результатом такого воздействия является временное лишение человека способности к проявлению физической агрессии или активным целенаправленным действиям.

    Ранее ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate.

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    15 января 2024, 21:46
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Валентина Григоренко

    Осколками сбитого беспилотника повреждены два частных дома в Белгородской области, пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа на подлете к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

    Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.

    Позже Минобороны в своем Telegram-канале уточнило, что попытка ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область была пресечена ВС России около 20.30 мск.

    Ране сообщалось, что российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник в воздухе над Белгородской областью.

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    16 января 2024, 01:58
    Белорусских школьников будут учить допрашивать англоговорящих пленных

    В Белоруссии утвердили школьный курс «Военный перевод», в котором учат допрашивать англоговорящих пленных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство образования Белоруссии утвердило программу факультативных занятий «Военный перевод», в рамках которых школьники старших классов будут изучать военный перевод, в том числе научатся переводить допросы пленных.

    В рамках программы, рассчитанной на 69 учебных часов, школьники будут изучать перевод с листа иностранного текста и передачу его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровку аббревиатур, передачу содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования республики.

    «В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры,.. общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, уметь... читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного», – отмечается в программе факультатива.

    Постановление, которое было подписано министром образования Белоруссии Андреем Иванцом 29 сентября 2023 года, вступает в силу после официального опубликования.

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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    15 января 2024, 17:21
    Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Установлены фигуранты военно-биологической деятельности США на Украине в 2023 году, в их числе должностные лица госорганов двух стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, в результате анализа полученной документации было установлено более 50 организаторов и участников военно-биологической деятельности на территории Украины, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний, передает ТАСС.

    Ранее Кириллов заявил, что американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах.

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    16 января 2024, 05:34
    Десантники под Артемовском из «Вербы» сбили украинский БПЛА «Фурия»

    Российские десантники уничтожили из ракетного комплекса «Верба» украинский БПЛА «Фурия» на Артемовском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ивановские десантники уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» разведывательный беспилотник ВСУ «Фурия», который барражировал вдоль российских позиций на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК «Верба» ивановских десантников», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что за время проведения СВО расчеты ПВО ВДВ сбили сотни украинских беспилотников.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    15 января 2024, 20:20
    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии

    Политолог Данилин: Россияне гордятся участниками СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах

    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент лично вникает в положение дел в зоне проведения спецоперации. Он находится в тесном контакте как с ведомствами, так и с простыми бойцами, а поэтому прекрасно осведомлен не только о ходе СВО, но и обо всех насущных для участников спецоперации и их семей вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин обратился к участникам форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «В России внедрены меры поддержки семей погибших участников СВО, укрепляется вся система социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Для тех, кто вернулся с полей сражений, создаются все условия для самореализации в разных сферах – ветераны спецоперации могут найти работу по душе, попробовать себя в бизнесе или реализовать на госслужбе. Эта забота со стороны государства показывает, что президент и власти страны чувствуют личную ответственность за судьбы тех людей, которые встали на защиту страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Все в России понимают – никто не должен быть забыт, а все участники спецоперации и члены их семей всегда могут рассчитывать на адресную помощь от государства, волонтерских организаций. И создание фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких людей, – это очень важный фактор», – добавляет политолог.

    Мы гордимся своими героями, отметил Данилин. «Сейчас сложно представить повторение ситуации 1980-х годов, когда ветеранам Афганистана говорили, что их туда не посылали. У граждан России сейчас есть общая цель. И все мы испытываем гордость за тех, кто принимает участие в спецоперации или занимается налаживанием жизни в новых регионах», – указывает спикер.

    «В этом контексте немаловажно, что глава государства лично вникает во все детали происходящего в зоне СВО. Он постоянно держит руку на пульсе, получает постоянные отчеты о положении дел, в том числе от рядовых бойцов. Подобная взаимосвязь говорит о том, что у президента в армии высокий уровень поддержки и доверия», – заключил Данилин.

    Ранее российский президент Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он отметил важность того, что «ветеранское движение развивается», а также «объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России». Глава государства отметил, что ключевыми приоритетами является укрепление системы социальных гарантий для бойцов спецоперации и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

    «Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», – заявил глава государства.

    «Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», – сказал Путин.

    Кроме того, президент особенно отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

    Коментарии (4)
    16 января 2024, 09:17
    Эксперт заявил о неэффективности ПВО ВСУ на Донецком направлении

    Марочко: Украинские силы ПВО неэффективны на Донецком направлении, ВСУ теряют людей и технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ПВО неэффективна на Донецком направлении, что приводит к большим потерям киевских войск в людях и технике, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, командиры частей ВСУ на Донецком направлении в докладах руководству сообщают либо о полном отсутствии, либо о неэффективности средств ПВО, что приводит к большим потерям бронетехники и личного состава, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных.

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