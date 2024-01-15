На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Минобороны: Фонды Байдена и Сороса финансируют зарубежные биопроекты США
Минобороны: Фонды Байдена и Сороса участвуют в финансироании зарубежных биопроектов США
Полученные во время СВО документы указывают на финансирование военно-биологической деятельности США с привлечением инвестиционных фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Джорджа Сороса (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России) и Хантера Байдена.
Как указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, благодаря анализу которых стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками, передает ТАСС.
По его словам, в состав организации входят государственные органы и частные подрядчики, включая предприятия так называемой биг фармы (условное название ряда крупнейших фармацевтических компаний мира).
Кириллов отметил, что через органы исполнительной власти США формируется законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Так, под госгарантии привлекаются средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демпартии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон продолжает военно-биологические программы по созданию патогенов, желая, по сути, получить компоненты биооружия.