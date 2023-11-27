  • Новость часаГенсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины
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    Две забытые победы меняют репутацию Крымской войны
    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией
    Археолог: Скифское золото может попасть в коллекцию экс-президента Украины Ющенко
    В Раде призвали к отставке Залужного
    Путин добрался до работы в Кремль до снегопада
    Песков: Общество на Украине само дестабилизируется
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    15 комментариев
    27 ноября 2023, 17:55

    Медведев указал на желание США получить компоненты биооружия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон продолжает военно-биологические программы по созданию патогенов, желая, по сути, получить компоненты биооружия, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биобезопасности, Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По его словам, речь идет о получении компонентов биологического оружия, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что на данный момент в России реализуются федеральные научно-технические программы в области экологии, изменения климата, развития АПК, генетических технологий.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что такие вопросы тесно связаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Он утонил, что Россия должна быть готова ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности.

    По его словам, для России серьезный риск представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Он уточнил, что российские спецслужбы должны принять меры для противодействия военно-биологическим программам Вашингтона, и необходимо продолжать уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

    27 ноября 2023, 08:36
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

    В эфире ABC News Наев сообщил, что ВСУ «готовятся к этому» сценарию, строят оборонительные сооружения, устанавливают мины и готовят силы. По его словам, произойдет это, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников», пишет «Коммерсант».

    Нынешнюю стадию конфликта украинский генерал описал как «войну ресурсов».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии.

    Коментарии (26)
    27 ноября 2023, 10:01
    В Дании удивились «большому сюрпризу» от украинских беженцев

    DR: Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания боевых действий на Украине почти половина украинских беженцев (49,5%) хотели бы остаться в Дании, сообщила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Она назвала такой результат опроса «большим сюрпризом».

    Целая группа украинцев, по ее словам, уже обосновалась в Дании, «пустила корни в обществе». Они нашли работу и устроили детей в школу, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Восстановление Украины после конфликта займет много времени, потому мысль остаться в Дании кажется привлекательной, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

    Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этого, если они не получат убежище или вид на жительство, им придется вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

    Коментарии (9)
    26 ноября 2023, 22:17
    МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция в воскресенье отключена от основной линии электропитания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Примерно в 100 километрах к северу от станции произошло короткое замыкание, это привело к обрыву связи с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением в 750 кВ, указало агентство на своем сайте.

    Станция получает электричество от резервной линии напряжением в 330 кВ. После отключения основной линии один аварийный дизель-генератор также начал работать для питания четвертого энергоблока, что указывает на возможную проблему с ним, добавило МАГАТЭ.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

    Коментарии (41)
    27 ноября 2023, 14:38
    В Раде призвали к отставке Залужного
    В Раде призвали к отставке Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Нечаев

    Замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, поскольку не представил план «военного замысла на 2024 год».

    «Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала Безуглая на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).

    По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат.

    По ее словам, «один погибший стоит государству 15 млн гривен (40 млн рублей), а турникет типа САТ – в 10 тысяч раз меньше», «эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало».

    «И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придумать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации к тому, что им нужно больше людей без какого-либо предложения по изменениям в системе ВСУ – то такое руководство должно уйти», – подчеркнула Безуглая. Она также сопроводила свой пост картинкой с ненормативной лексикой, которую можно описать словами «я не знаю, где план наступления».  

    В следующем посте она отметила, что планы обороны должны готовить военные: «они обозначают риски, строят оборону и наступление». По ее словам, еще в 2021 году экс-глава КНШ ВС США Марк Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. «Но главком так спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами», – утверждает депутат.

    «Я вспоминаю Залужного, который на слушаниях в комитете всем присутствующим заявил, что дроны нам не нужны. И у нас было заложено всего несколько дронов в оборонные закупки, предоставленные в качестве предложения военным руководством. Эти документы, конечно, есть», – добавила парламентарий.

    Она также посетовала на отсутствие независимой системы оценки проведенных операций ВСУ. «Ни один генерал не наказан… Мы снимаем десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен в звании. Но генералитет, поделенный на внутренние фракции – это каста, которая не пропускает новых людей», – отмечает Безуглая.

    Депутат также раскритиковала подход командования к жизням солдат. «Если 47-й бригаде дать Bradley, но «провтыкать» для них динамическую защиту, а потом без доразведки заставить наступать по минным полям, то мы получим уничтоженные Bradley, а также убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин», – продолжила парламентарий.

    «Если сформировать новую бригаду из большинства новых мобилизованных, которые имели ограниченные возможности по подготовке, а потом определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепленные позиции россиян – то в результате получим погибших, раненых и бежавших от страха граждан. И никакие HIMARS не воспрепятствуют этому», – настаивает Безгулая.

    Причем свой второй пост она сопроводила мемом, на котором Залужный собирается выдать Зеленскому вместо «Генерального замысла на 2024 год» военную настольную игру с картами и фигурками в стиле Warhammer или Warcraft, купленную в магазине. «Не ссы, не догадается», – говорит герой мема в образе Залужного.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

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    27 ноября 2023, 10:05
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что пострадали четыре научные лаборатории Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

    По данным губернатора, травмы получили трое человек, они госпитализированы. Кроме того, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, 42 автомобиля пострадали от падения деревьев и элементов конструкции зданий.

    Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1 тыс. 472 человека) и 329 частных жилых домов (987 человек).

    В МЧС ранее сообщали, что в результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали.

    Коментарии (12)
    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 10:50
    В сторону корабля США у берегов Йемена запустили две баллистические ракеты
    В сторону корабля США у берегов Йемена запустили две баллистические ракеты
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    В направлении корабля ВМС США USS Mason запустили две баллистические ракеты с территории Йемена, сообщили в американском Центральном командовании (CENTCOM).

    На странице CENTCOM в X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщается, что инцидент произошел 27 ноября, когда военный корабль США прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.

    Ракеты, согласно данным американской стороны, упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Ни один корабль не пострадал, добавили в Центральном командовании США, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник стало известно, что пираты, напавшие у побережья Йемена на танкер Central Park, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали.

    Коментарии (14)
    27 ноября 2023, 05:46
    ВКС России уничтожили блиндажи ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России в понедельник.

    Экипажи Су-34 ВКС России в ходе вылета авиабомбами уничтожили личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из летчиков истребителя сообщил, что экипажи получили координаты цели, выполнили расчеты, провели оценку местности, долетели до нее на предельно малых высотах. После этого самолеты набрали высоту бомбометания и сбросили снаряды, после чего ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 16:40
    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией

    Замглавы Минюста Украины Мудра назвала условие подписания мирного соглашения с Россией

    На Украине решили попросить деньги за мирное соглашение с Россией
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации, заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», Мудра заявила, что комитет по внешним отношениям при нижней палате Конгресса одобрил законопроект, подразумевающий, что Россия может получить частичный доступ к замороженным за границей активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение военной операции.

    По ее словам, «если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций – не подпишет, Украина никогда не пойдет на это». Мудра добавила, что и мир не пойдет, потому что «кто-то должен эти репарации выплатить, и если не Россия, то кто?»

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. По его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2023, 15:29
    Названо число погибших из-за шторма на юге России

    Количество погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех

    Названо число погибших из-за шторма на юге России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших из-за непогоды на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело одного мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Как сообщили в прокуратуре, труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

    Напомним, в воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 14:46
    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму

    Синоптик: Обрушившийся на Крым шторм пришел из Средиземного моря

    Синоптик объяснила природу сильного шторма в Крыму
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Циклон, который вызвал сильный шторм в Крыму, перешел в район Воронежа, но сейчас ветры категории ОЯ (опасных явлений) и ураганные уже закончились, сказала газете ВЗГЛЯД начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе.

    «26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шел через запад Черного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушел на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа. Сейчас категория ОЯ (опасное метеорологическое явление) и ураганные ветры уже закончились», – говорит Любецкая.

    Синоптик рассказывает, что этот циклон в первую очередь вызвал очень сильные ветры от 25 до 33 метров в секунду, а также ураганные ветры 33–40 метров в секунду. Она отмечает, что не ураганные ветры носили категорию ОЯ. Также прошли мощные осадки в виде сильного дождя и снега в горах Ай Петри и на Ангарском перевале.

    «От осадков ущерба практически нет, однако сильный ветер принес немалые разрушения и вызвал шторм на море – 5,7 баллов у Херсонесского маяка и 3 балла в Евпатории, где волны захлестнули побережье, были подтоплены муниципальные образовательные учреждения Евпатории и город Саки. Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», – заключила Любецкая.

    Ранее стало известно, что Крым, Сочи и Запорожскую область одолела непогода, которая вызвала сильный шторм. В результате в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, из-за чего погибло более 500 морских животных. Также известно, что в результате штормового ветра погиб один человек. В регионе введенрежим ЧС.
    Советник главы республики Олег Крючков рассказал, что масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, отметив, что такого в регионе не было никогда, передают РИА «Новости». «Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», – сказал Крючков.

    Коментарии (2)
    27 ноября 2023, 08:19
    Археологи открыли в Сибири следы неизвестного древнего племени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Археологи расположенного в Красноярске Сибирского федерального университета обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры.

    Остатки жилищ и производственных площадок, служивших для кузнечного ремесла, осколки керамической посуды со специфическим орнаментом, украшения (выполненные из глины пуговицы, бусы, а также стеклянная бусина с золотой фольгой, попавшая на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи) были найдены в ходе летней экспедиции студентами и сотрудниками университета, передает РИА «Новости».

    Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Ксения Бирюлева, ученые впервые работали в долине малых притоков Ангары, в среднем течении реки Усолки близ города Канска Красноярского края, обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве).

    По ее словам, были найдены две площадки, предназначавшиеся для изготовления различных вещей из железа, а также пространство с углубленным в землю жилищем, эта часть памятника датируется III–IV веками нашей эры, когда великое переселение народов уже практически завершилось. Бирюлева добавила, что в отдалении также были обнаружены комплексы гораздо более древнего происхождения, приблизительно VI–III веков до нашей эры – вероятно, их оставили другие, более ранние поселенцы этих мест.

    Жилище, обнаруженное исследователями, представляло собой небольшое углубление в рыхлой песчаной почве. По окружности котлована возводились опоры из древесины, остатки конструкции ученые планируют изучить с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии – науки, позволяющей с высокой точностью датировать различные памятники по кольцам древесины. Опоры же в свою очередь покрывались берестой и «кровлей» из дерна. В центре жилища располагался очаг, использовавшийся для согревания и приготовления пищи.

    Также на площадке возле жилища были обнаружены железные наконечники стрел, осколки глиняных сосудов и остатки еще одного большого кострища, служившего, по-видимому, для хозяйственных целей. Такая конструкция жилья спасала жителей от морозов, и в целом она характерна для аборигенных народов Приенисейской Сибири. Это первая находка артефактов данного периода на территории Красноярского края, подчеркивают ученые. Но вот установить, кем были жители «земляного дома», скорее всего не удастся, уточняют исследователи. Похоронные обряды, распространенные в III–IV веках нашей эры на территории Приенисейской Сибири, предполагали кремацию – несгоревшие фрагменты костей очень редки, так что антропологи могут лишь предполагать, как выглядели и к какой этнической группе принадлежали эти поселенцы.

    Ранее в Херсонесе археологи обнаружили комплекс сооружений римской эпохи.

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