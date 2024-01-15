На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
«Калашников» в два раза нарастил выпуск комплектующих для НАР С-13
«Калашников» в два раза нарастил выпуск комплектующих для авиаракет С-13
Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников» Ростеха) в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет (НАР) С-13, обеспечив своевременное выполнение гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе концерна.
Как сообщили в пресс-службе, ИМЗ в два раза нарастил производство комплектов механических частей для неуправляемой авиационной ракеты С-13, передает ТАСС.
Там добавили также, что этот произвел и поставил российским силовым ведомствам более 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева (ПЛК) в 2023 году, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна. Кроме того, ИМЗ вдвое нарастил выпуск пистолетов Ярыгина, увеличил выпуск гражданских охотничьих ружей и пневматических изделий.
Как добавили в концерне, ведется освоение в серийное производство модульного пистолета Лебедева и пистолета 6П72 «Удав»,оба проходят квалификационные испытания.
Ранее концерн «Калашников» сообщил о восьмикратном росте ГОЗ на снайперские винтовки в 2023 году.