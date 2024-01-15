Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.3 комментария
В Европе засомневались в возможности переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Politico: Вероятность переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом
Возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий, сообщило европейское издание газеты Politico.
По данным газеты, в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен поддержала коалиция из проевропейских партий ЕС, а именно консервативная Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и либералы (Renew Europe), что обеспечило ей «незначительное большинство 383 голоса» при необходимом минимуме 374 голоса, передает ТАСС.
Однако в связи с тем, что по всей Европе «набирают силу ультраправые», считает издание, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями в попытках повторно одержать победу.
Как заявил французский депутат ЕП от этой коалиции, в вопросе переизбрания главы ЕК «может произойти настоящий сюрприз». В частности, коалиция не получит большинства на будущих выборах, что, по оценкам депутата «очень возможно», то «тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какое кресло пересядет фон дер Ляйен в случае, если не останется председательствовать в ЕК.