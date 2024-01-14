Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске
Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске
Предприятие получило повреждения в городе Волчанске Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, в Волчанске Чугуевского района было повреждено предприятие, передает ТАСС. Подробности не приводятся.
Синегубов добавил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением.
Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.