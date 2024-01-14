Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги
Украинским гражданам следует самостоятельно покупать детали к беспилотникам и собирать эти устройства на дому, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Украинцам нужно самим начать собирать FPV-дроны, участвуя в специальной программе. Они смогут получить доступ к лекциям и списку компонентов, инструментов и материалов, которые нужно закупить, сообщил Федоров, передает ТАСС.
Программа предусматривает общение с лекторами, инженерами, собранные устройства нужно будет отправить инструкторам. После проверки качества его передадут военным.
До этого Федоров заявлял, что ВСУ часто приходится применять FPV-дроны вместо снарядов, поскольку последних не хватает.