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    Почему Гонсало Лира был опасен для США
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    61 комментарий
    14 января 2024, 01:47

    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским гражданам следует самостоятельно покупать детали к беспилотникам и собирать эти устройства на дому, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Украинцам нужно самим начать собирать FPV-дроны, участвуя в специальной программе. Они смогут получить доступ к лекциям и списку компонентов, инструментов и материалов, которые нужно закупить, сообщил Федоров, передает ТАСС.

    Программа предусматривает общение с лекторами, инженерами, собранные устройства нужно будет отправить инструкторам. После проверки качества его передадут военным.

    До этого Федоров заявлял, что ВСУ часто приходится применять FPV-дроны вместо снарядов, поскольку последних не хватает.

    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (19)
    13 января 2024, 11:50
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине

    Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине

    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    @ Diego Nangano/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

    «Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).

    Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (19)
    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    Коментарии (112)
    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

    Коментарии (10)
    13 января 2024, 15:07
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев плачевны для Украины, такую оценку дали в посольства России в Лондоне.

    В комментарии посольства говорится, что Британия продолжает рассматривать Украину как нацеленный против России геополитический инструмент. В диппредставительстве отметили, что подписанное между Киевом и Лондоном соглашение свидетельствует о том, что Украине не оставили шанса выйти из конфликта переговорным путем, передает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что британское руководство делает все, чтобы не дать Группе семи (G7) и НАТО «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента», подталкивая партнеров продолжать поставки вооружений Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    13 января 2024, 17:23
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

    По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

    Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Коментарии (18)
    13 января 2024, 15:14
    В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО

    Экс-премьер Польши Моравецкий рассказал об огромном преимуществе России в зоне боевых действий

    В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обладают значительным преимуществом по сравнению с украинскими, заявил экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    По его словам, Москве удалось достичь такого положения в зоне СВО за счет больших ресурсов и стратегической глубины, передает Ura.ru.

    Более того, Моравецкий признал, что «у России, у президента страны Владимира Путина есть стратегическая глубина и терпение в международной политике».

    Также польский экс-премьер добавил, что успех ВС России на фронте подтверждается провалом украинского контрнаступления, которое длилось полгода и ни к чему не привело.

    По словам Моравецкого, в данный момент ситуация на Украине вызывает опасения в самой Польше, и в НАТО в целом.

    Ранее эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины.

    Коментарии (22)
    13 января 2024, 12:15
    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации

    Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации

    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку западных стран, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения

    Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.

    Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.

    Коментарии (23)
    13 января 2024, 16:10
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов

    Украинский эксперт Гетьман заявил о постоянной опасности после российских ударов «Кинжалами»

    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и дальше будет наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

    Также украинский эксперт заявил в программе, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он подчеркнул, что целями таких атак становятся военные объекты и предприятия Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники.

    Коментарии (10)
    13 января 2024, 15:42
    Стало известно о снижении эффективности применения кассетных боеприпасов Украиной

    New York Times: Применение Украиной кассетных боеприпасов стало менее эффективным

    Стало известно о снижении эффективности применения кассетных боеприпасов Украиной
    @ Ian Buswell/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным, сообщает газета New York Times.

    Издание приводит слова неназванного командующего взводов ВСУ, который сообщает, что ранее эти боеприпасы использовались для нанесения ударов по крупным группировкам, однако российские силы теперь проводят атаки с применением более мелких подразделений, передает РИА «Новости».

    Кроме того, тот факт, что российские военные углубили траншеи также усложнило нанесение по ним ударов.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

    Коментарии (6)
    13 января 2024, 10:59
    Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва

    Посол МИД Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва

    Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский является уклонистом, он четырежды проигнорировал повестки из военкомата, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам киевского режима Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он отметил, что Зеленский не проходил службу в рядах ВСУ, хотя военкомат дважды направлял ему повестку в 2014 году и дважды в 2015 году.

    По словам Мирошника, во время тотальной мобилизации такой факт пятилетней давности «заиграл новыми красками».

    Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (7)
    13 января 2024, 10:47
    В Чернигове, Сумской области и Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание «Страна».

    По данным официального ресурса для оповещения населения, тревогу отменили в 10.00, передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели также в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил телеканал «5.ua» в Telegram, а кроме того в Кропивницком и Днепропетровске.

    ПВО работало и в окрестностях Киева, заявлял мэр столицы Виталий Кличко.

    Ранее власти Украины заявили о поврежденных складах в Харьковской области.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 21:57
    NYT: Военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились, сообщает газета The New York Times.

    Издание напомнило, что западные союзники Киева не могут больше гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в прошлом году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей, передает ТАСС.

    Газета обращает внимание на то, что солдаты измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

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    13 января 2024, 16:25
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.

    По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».

    «Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.

    Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 21:47
    Пивзавод в Умани переименовал «Жигулевское» в «Венское»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский пивоваренный завод в Умани переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Маркетолог пивзавода пояснил, что, по некоторым данным, рецепт «Жигулевского» якобы принадлежит австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» «более аутентично», передает РИА «Новости».

    Ранее барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь.

    Коментарии (12)
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