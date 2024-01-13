В Харькове демонтировали последнее изображение Пушкина

Tекст: Алексей Дегтярев

На станции метро «Пушкинская» со стены демонтировали барельеф с поэтом, это, как сообщают местные Telegram-каналы, было последнее изображение Пушкина в Харькове, передает ТАСС.

Также в пятницу на этой же станции убрали другой барельеф поэту.