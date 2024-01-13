Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.2 комментария
Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.
По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».
«Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.
Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.