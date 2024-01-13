  • Новость часаКандидат правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах главы администрации острова
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    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    52 комментария
    13 января 2024, 16:25

    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.

    По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».

    «Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.

    Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.

    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (18)
    13 января 2024, 11:50
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине

    Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине

    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    @ Diego Nangano/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

    «Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).

    Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (12)
    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (15)
    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

    Коментарии (30)
    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (45)
    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

    Коментарии (22)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (37)
    13 января 2024, 09:24
    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

    Коментарии (28)
    12 января 2024, 22:02
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории умер журналист с американским и чилийским гражданствами Гонсало Лира, его удерживала служба безопасности Украины (СБУ), сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.

    О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.

    По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».

    Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (6)
    13 января 2024, 12:15
    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации

    Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации

    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку западных стран, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения

    Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.

    Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.

    Коментарии (22)
    12 января 2024, 18:52
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

    Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

    Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.

    Коментарии (5)
    13 января 2024, 10:59
    Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва

    Посол МИД Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва

    Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский является уклонистом, он четырежды проигнорировал повестки из военкомата, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам киевского режима Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он отметил, что Зеленский не проходил службу в рядах ВСУ, хотя военкомат дважды направлял ему повестку в 2014 году и дважды в 2015 году.

    По словам Мирошника, во время тотальной мобилизации такой факт пятилетней давности «заиграл новыми красками».

    Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 21:20
    В Киеве заявили о массовом уничтожении Россией мостов на Украине

    Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС России подрывают мосты на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

    Аналитик заявил, что Российская армия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям – мостам, уничтожают их всеми средствами, в том числе при помощи авиации, передает РИА «Новости».

    Жирохов считает, что, уничтожив мосты, Москва сможет создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО.

    Аналитик заявил, что Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами.

    Коментарии (14)
    13 января 2024, 10:21
    ВС Польши заявили о поднятии военных самолетов из-за «активности авиации России»

    ВС Польши заявили о поднятии в небо военных самолетов из-за «активности авиации РФ»

    ВС Польши заявили о поднятии военных самолетов из-за «активности авиации России»
    @ Jakob Ratz/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо.

    Это было сделано из-за якобы активности дальней авиации России в связи с планами ударить по территории Украины, передает РИА «Новости».

    В командовании заявили, что «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены».

    Ранее в польском Генштабе заявили, что «неопознанный воздушный объект» нарушил воздушное пространство Польши.

    Коментарии (13)
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