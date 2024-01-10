Певец Шарлот извинился перед Путиным за видеоролик

Tекст: Вера Басилая

Шарлот назвал Путина человеком с большой буквы, признавшись, что разорвал «рисунок с его изображением под песню Игоря Талькова, не понимая зачем, не таив никакой злобы на президента или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе».

«Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», – сказал в суде музыкант, передает РИА «Новости».

Он также попросил прощения у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях.

Он пояснил, что был одурманен проамериканской пропагандой и пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина, за что просит прощения у всех граждан России «за такое безрассудство».

Ранее Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест Шарлота.

До этого Шарлот написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в своих поступках и извинился за деяния, которые он назвал «помутнением».

Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух за «реабилитацию нацизма», третьего – за «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Все эпизоды связаны с размещением в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) оскорбительных видеороликов. В одном из них он прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.