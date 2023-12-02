Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма
Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
Певец Эдуард Шарлот признался в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих во время допроса, сообщил следователь в Кировском районном суде Самары.
Музыканту избирают меру пресечения. «Признавал вину на допросе. Раскаивался», – сказал следователь, передает РИА «Новости».
По версии следствия, Шарлот опубликовал в Instagram* (признан в России экстремистским) ряд видеороликов. Они стали причиной возбуждения трех уголовных дел: о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Следствие просит заключить его под стражу, адвокаты настаивают на менее суровой мере пресечения.
Напомним, был арестован на 13 суток за мелкое хулиганство.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ