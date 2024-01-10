Путин назвал самодостаточность России главным итогом прошлого года

Tекст: Валерия Городецкая

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру – это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», – сказал российский лидер в ходе встречи с жителями Анадыря, передает ТАСС.

Путин добавил, что ведущие экономики Европы сейчас переживают сложные времена, и указал на их зависимость от России.

«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал он.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году.