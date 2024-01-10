ЕС пообещал успеть поставить Украине 1 млн снарядов к весне

Еврокомиссар: ЕС еще может успеть поставить Украине 1 млн снарядов к марту-апрелю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Его слова приводит европейская версия газеты Politico. Он заявил, в частности, что Европа будет придерживаться своих обязательств по поставкам снарядов Киеву, а обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года «абсолютно выполнимо», передает ТАСС.

Бретон подчеркнул, что для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании ВПК Евросоюза. Еврокомиссар заявил, что ЕС может догнать Россию в производстве вооружений «в течение двух лет и «чрезвычайно важно» иметь такой же потенциал в ВПК, как у Москвы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.