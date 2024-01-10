Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
ЕС пообещал успеть поставить Украине 1 млн снарядов к весне
Еврокомиссар: ЕС еще может успеть поставить Украине 1 млн снарядов к марту-апрелю
Евросоюз все еще может успеть выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю этого года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Его слова приводит европейская версия газеты Politico. Он заявил, в частности, что Европа будет придерживаться своих обязательств по поставкам снарядов Киеву, а обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года «абсолютно выполнимо», передает ТАСС.
Бретон подчеркнул, что для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании ВПК Евросоюза. Еврокомиссар заявил, что ЕС может догнать Россию в производстве вооружений «в течение двух лет и «чрезвычайно важно» иметь такой же потенциал в ВПК, как у Москвы.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.