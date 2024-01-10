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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    28 комментариев
    10 января 2024, 12:13

    ЕС пообещал успеть поставить Украине 1 млн снарядов к весне

    Еврокомиссар: ЕС еще может успеть поставить Украине 1 млн снарядов к марту-апрелю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз все еще может успеть выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю этого года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    Его слова приводит европейская версия газеты Politico. Он заявил, в частности, что Европа будет придерживаться своих обязательств по поставкам снарядов Киеву, а обеспечение поставок на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта нынешнего года «абсолютно выполнимо», передает ТАСС.

    Бретон подчеркнул, что для этого сообществу следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказать давление на компании ВПК Евросоюза. Еврокомиссар заявил, что ЕС может догнать Россию в производстве вооружений «в течение двух лет и «чрезвычайно важно» иметь такой же потенциал в ВПК, как у Москвы.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов из обещанного 1 млн.

    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (44)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 18:41
    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (21)
    10 января 2024, 08:31
    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    В США рассказали о беднеющей Одессе
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (16)
    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 16:27
    В Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватила два над Орловской

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во вторник около 15.00 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку посредством беспилотника над территорией Курской области и территорией Орловской области.

    Ранее на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано. Глава Курской области сообщал о четырех сбитых БПЛА.

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 08:56
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

    Как пишет РБК, по итогам 2023 года лишь Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Так, в 2022 году Запад собирался передать Киеву 574 тяжелых орудия и 434 танка. Но уже в прошлом году Украине пообещали 380 танков и 236 тяжелых орудий.

    По информации немецкого института, за все время конфликта Запад обещал Киеву 814 танков и 97 ракетных систем, а реально поставил лишь 519 танков и 78 ракетных систем, 585 из 810 тяжелых орудий и 45 из 79 обещанных единиц техники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия противостоит всему коллективному Западу, но российские войска движутся вперед.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (2)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 13:25
    В Одессе мужчин начали забирать в военкоматы из трамваев

    В Одессе военкомы начали проводить рейды в общественном транспорте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкоматов начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте Одессы, сообщает украинское издание «Страна».

    По его данным, сотрудники военкомата во вторник остановили трамвай, всех мужчин из него вывели и погрузили в автобус, а днем ранее сотрудники ТЦК аналогичным образом провели «проверку» троллейбуса, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ТЦК начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах Закарпатья.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 17:15
    СМИ назвали результат встречи по «формуле мира» Зеленского

    Bloomberg: Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной

    Tекст: Ольга Иванова

    Прошедшая в столице Саудовской Аравии встреча представителей Украины, стран Запада и Глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным издания, в ходе встречи существенного прогресса «достигнуто не было». Источник сообщил, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались «заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией», передает ТАСС.

    Отмечается, что Украина и страны «Группы семи» продолжили «сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией» по данному вопросу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что состоялась очередная встреча по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского с участием стран Запада и некоторых стран Глобального Юга.

    Ранее Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

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