Памятники защитникам Донбасса открыли на Саур-Могиле

«В Донецке появился памятник – дед и внук, которые с разрывом в 80 с небольшим лет встали на защиту своей Страны. Это гордость, это сила, их история и память делают сегодня народ Донбасса и всей России непобедимым», – передает слова Кириенко Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул, что возрождение памятных мест и создание новых монументов в честь героев нашего времени – это вклад в будущее, вклад в воспитание подрастающего поколения. Особенно это важно, по мнению Кириенко, когда сегодняшние враги России пытаются стереть ее прошлое, уничтожить будущее.

Кириенко отметил, что восстановление мест гордости, силы и памяти Донбасса – прямое поручение президента Владимира Путина. «Сегодня и Саур-Могила, и Острая Могила в Луганске, и мемориалы Шахтерским дивизиям – это места памяти и гордости не только Донбасса, но и всей России», – добавил он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил в Telegram, что прототипы скульптур, стоящих друг напротив друга, – реальные дед и внук, каждый из которых взял в руки оружие, когда нужно было защищать Родину.

«Саур-Могила, будь она монументом, который изначально придумали, будь разрушенным, израненным монументом – для нас это все равно место силы. И сейчас, когда восстановлена справедливость, и Владимир Владимирович откликнулся, она теперь новая, возрожденная с учетом нынешних реалий, с учетом героев не только Великой Отечественной войны, а еще и героев ополчения первой волны, героев специальной военной операции», – добавил Пушилин.

Кроме того, у подножия мемориального комплекса в Донецке открыли памятник командиру взвода батальона «Восток» Олегу Гришину, оборонявшему в 2014 году от украинских боевиков Саур-Могилу.

Второй этап реконструкции мемориального комплекса начался этим летом. На нижней площадке установлены порядка 90 плит с именами погибших защитников края. На каждой плите золотая звезда, а внизу – подсветка, которая включается в ночное время.

День освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году в ходе Донбасской наступательной операции был освобожден областной центр – город Сталино (ныне Донецк). Силы Красной Армии преодолели мощный оборонительный рубеж вермахта – Миус-фронт. Одной из ключевых стратегических точек линии укреплений был курган Саур-Могила, за который советские войска вели ожесточенные бои. В 1967 году на легендарном кургане был воздвигнут мемориал – это один из главных монументов военной истории края. Спустя 47 лет за высоту сражались ополченцы с боевиками армии Украины. В результате мемориал был фактически уничтожен. Восстановлен лишь в 2022-м по поручению президента РФ Владимира Путина.