Первый в ЛНР Дом молодежи торжественно открылся в Луганске

Молодежное пространство расположено неподалеку от центра города. Помещение было подготовлено московскими строительствами при поддержке Росмолодежи и правительства Москвы.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник, митрополит Псковский и Порховский, игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. В церемонии также приняли участие главы министерств и ведомств Республики, представители вузов и школ, активисты молодежных и детских общественных организаций.

«Это не просто дом молодежи, это дом ваших возможностей, потому что Россия сегодня – страна возможностей для каждого из вас. Уже сегодня в Доме молодежи располагаются уникальные пространства для творчества, науки, работы школьных детских и студенческих организаций. Но главные хозяева, определяющие, что и как здесь будет происходить, - это вы», – заявил Сергей Кириенко. «Наш президент Владимир Путин, по решению которого создан этот молодежный центр, не раз говорил, что в России каждый человек талантлив, а задача государства – помочь быстрее найти и реализовать свой талант», – добавил он.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что открытие Дома молодежи стало долгожданным событием для всех жителей Луганска. «Я точно знаю, что этого очень долго ждали жители Луганска, особенно молодежь, для которой это особо важное событие. Такого центра, такого серьезного и большого пространства для молодежи у нас в Республике еще не было. Я точно знаю, что круглосуточно, и день, и ночь, московские строители восстанавливали здание, строили для нас этот замечательный центр», – рассказал он. При этом Пасечник выразил уверенность, что молодежное пространство станет местом притяжения для всех активных жителей ЛНР.

Особенностью нового молодежного пространства стало появления в нем первого в Республике исторического парка «Россия – моя история». Самый масштабный экспозиционный комплекс в России насчитывает 24 парка, открытый в ЛНР стал юбилейным – 25-м. Музей оснащен сенсорными столами и экраном, лайтбоксами, проекторами и планшетами.