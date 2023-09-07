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В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ пострадали два подростка
Мэр Горловки Приходько: В результате обстрела Горловки с позиций ВСУ ранены три человека, в том числе два подростка
В результате обстрела жилого массива «Солнечный» в Горловке ДНР с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили три* человека, в том числе два подростка, сообщил мэр города Иван Приходько.
Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела жилого массива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей. Позже он добавил, что, по уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ ранен еще один мирный горловчанин.
Представительство ДНР в СЦКК по военным преступлениям Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 14.30 украинские вооруженные формирования обстреляли Калининский район Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Нелеповка.
Кроме того, в 14.05 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки снарядами калибром 152 мм с территории населенного пункта Дзержинск. Помимо этого, в 13:50 из Дзержинска ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки кассетными боеприпасами калибром 155 мм.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом