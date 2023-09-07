История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Американский экс-разведчик предсказал приближение краха ВСУ
Американский экс-разведчик Риттер предсказал приближение краха ВСУ
Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность под Купянском, крах ВСУ приближается, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По его словам, на севере и в районе Купянска уже видны трещины в украинской боевой сплоченности, передает RT.
Риттер считает, что украинский конфликт вступил в завершающую фазу. После ликвидации подготовленных Западом частей и новых мобилизованных украинских сил произойдет полный крах ВСУ.
Он считает, что российские войска начнут оказывать давление и двигаться вперед.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность под Купянском, крах ВСУ приближается, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.