Американский экс-разведчик Риттер предсказал приближение краха ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, на севере и в районе Купянска уже видны трещины в украинской боевой сплоченности, передает RT.

Риттер считает, что украинский конфликт вступил в завершающую фазу. После ликвидации подготовленных Западом частей и новых мобилизованных украинских сил произойдет полный крах ВСУ.

Он считает, что российские войска начнут оказывать давление и двигаться вперед.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность под Купянском, крах ВСУ приближается, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

