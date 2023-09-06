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Российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации в ходе активной обороны улучшили тактическое положение под Свердловкой Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Сергеевки ЛНР отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За прошедшие сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки «Центр*» во взаимодействии с авиацией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады ВСУ около Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.
За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении потери противника в результате ударов авиации и огня российской артиллерии составили до 65 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 103 районах.
Средствами ПВО за минувшие сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены и подавлены средствами РЭС 17 украинских беспилотников рядом с Макеевкой, Новоникольским, Меловаткой ЛНР, Берестовым ДНР, Пшеничным, Семеновкой Запорожской области, Ольшаной Харьковской области и Крынками Херсонской области, отчитались в Минобороны.
С начала спецоперации уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6426 беспилотников, 435 ЗРК, 11696 танков и других бронемашин, 1148 машин РСЗО, 6253 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12749 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом