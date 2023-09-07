Российские войска уничтожили более двух взводов ВСУ на Купянском направлении

Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил об уничтожении более двух взводов ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Зыбинский рассказал, что российская артиллерия также уничтожила САУ Krab польского производства и минометный расчет у Новоегорьевки и Ревучего. Авиация нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по ВСУ у населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, также авиаудар был нанесен по пункту временной дислокации украинских сил у Песчаного, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил о российских авиаударах на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Ракетные удары нанесены по опорным пунктам и пунктам временной дислокации в районах Нового и Южного, передает РИА «Новости».

В Первомайском, Клещеевке, Часовом Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Веселом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном российской артиллерией уничтожены склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременная огневая точка, пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» в Белой Горе, Ивано-Дарьевке, Часовом Яре. Кроме того, уничтожены три* миномета ВСУ в Авдеевке, Победе и Первомайском и один в Спорном. В Миньковке и Резниковке «Ланцетами» уничтожены два танка. Под огонь системы «Солнцепек» попали силы штурмовой группы аэромобильного подразделения ВСУ в Клещеевке. FPV-дронами уничтожены две группы пехоты ВСУ в блиндаже в Раздоловке.

Напомним, на Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации в ходе активной обороны улучшили тактическое положение под Свердловкой.