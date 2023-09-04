Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
Большинство россиян одобрили занятия по НВП в школе
ВЦИОМ: Более 80% россиян одобрили занятия по начальной военной подготовке в школе
Более 80% россиян считают, что занятия по начальной военной подготовке (НВП) нужны в школах, а 74% видят необходимость в проведении внеклассных уроков «Разговоры о важном», свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос коснулся введения курсов начальной военной подготовки для старшеклассников с 1 сентября 2023 года, а также внеклассных уроков «Разговоры о важном», включенных в образовательную программу российских школ в начале прошлого учебного года. Результаты показали, что положительно к нововведениям относятся 78% и 63% россиян соответственно, и 9% опрошенных – отрицательно, передает ТАСС.
Каждый восьмой (12%) считает проведение «Разговоров о важном» в чем-то положительно, в чем-то отрицательно, также на возобновление начальной военной подготовки в образовательных учреждениях смотрит каждый десятый опрошенный.
При этом 17 % из одобривших введение НВП в школах считают, что учащиеся приобретут полезный опыт, 13% говорят о необходимости уметь защищать свою Родину и подчеркивают важность освоения навыков обращения с оружием.
Причинами положительного отношения к проведению «Разговоров о важном» россияне называют получение дополнительных знаний о России, положении дел в стране (18%), расширение кругозора ребенка (13%).
Ранее стало известно, что школьники в 10-11-х классах в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП) будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).