Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
Путин и Эрдоган продолжили встречу за рабочим обедом
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили встречу за рабочим обедом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с участием делегаций, продолжили встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе.
Лидеры проводили переговоры с участием делегаций, после чего продолжили общение за обедом. Ожидается возможная пресс-конференция президентов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД.
Напомним, в понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.