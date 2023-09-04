Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД
В переговорах Путина и Эрдогана приняли участие министры обороны и главы МИД России и Турции
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан стали участниками переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Список членов делегаций опубликован на сайте Кремля.
Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны принимают участие вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации главы государства – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
В понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.