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    36 комментариев
    4 сентября 2023, 12:45

    Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР равноправных отношений

    Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР основанных на равноправии отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия намерена активно участвовать в построении в АТР отношений, которые будут основаны на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга, об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Глава российского государства отметил, что основная тема форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает намерения России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными партнерами, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Россия будет и дальше принимать активное участие в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.

    Кроме того, Путин подчеркнул важность создания новой логистики и обеспечение продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

    «Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», – сказал президент России.

    Ранее Путин поддержал укрепление отношений с Вьетнамом для безопасности в АТР.

    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

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    1 сентября 2023, 16:36
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется провести новый семейный конкурс для внесения вклада в развитие традиционных ценностей, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

    «Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он пояснил, что конкурс призван показать развитие семьи, передачу знаний и традиционных семейных ценностей. «Чтобы показать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – сказал президент.

    Он отметил, что на платформе «Россия – страна возможностей» пока не было такого конкурса. При этом, по мнению главы государства, конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул Путин.

    «Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни», – сказал глава государства.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2023, 17:36
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

    Россия уже много лет уделяет повышенное внимание развитию отношений со странами Азии, даже не в связи с текущими событиями, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (19)
    1 сентября 2023, 17:07
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) развивается очень быстро, 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года, может не хватить, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (14)
    1 сентября 2023, 16:21
    Путин начал открытый урок в День знаний
    Путин начал открытый урок в День знаний
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    На открытый урок с Путиным, который организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, собрались школьники, победившие в международных олимпиадах и конкурсах или добившиеся выдающихся результатов в учебе, передает ТАСС.

    «Разговор о важном» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.

    Ранее Кремль заявил, что Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 09:25
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    Стало известно о планах Эрдогана заявить о готовности посредничества по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразить готовность Анкары выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Milliyet.

    Согласно информации источников газеты, Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, издание допускает, что в кулуарах перед встречей лидеров Турции и России «возникнет надежда на возвращение России к зерновой сделке».

    Отмечается также, что Эрдоган обсудит 5 сентября с правительством итоги встречи с Путиным, будут подведены итоги переговоров, затронуты события в Турции и экономика.

    Ранее сообщалось, что основной темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.

    Коментарии (20)
    4 сентября 2023, 06:55
    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи

    ТАСС: Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

    В Турции сказали, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным в Сочи
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основной темой предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи, станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС сообщил, что во время встречи лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции.

    Кроме того, Эрдоган, вероятно, затронет тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. «Эта тема не менее важна, [чем вопрос зерновой сделки], речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции», – отметил источник.

    Также, по информации турецкой стороны, на повестке будет сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара.

    Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2023, 00:54
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
    @ Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в понедельник отправится в Сочи, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

    Как ранее сообщал сам российский лидер, такая договоренность между ним и его визави была достигнута еще до президентских и парламентских выборов в Турции, однако по политическим соображениям решено было отложить встречу на более поздний срок, чтобы это не выглядело попыткой повлиять на результат народного волеизъявления.

    Несмотря на то, что Путин и Эрдоган находятся на постоянной связи, предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из Черноморской инициативы, отмечает ТАСС.

    Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры намечены на середину дня понедельника. В Кремле сообщали, что «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

    Последний раз лично Путин и Эрдоган виделись почти год назад – в октябре 2022 года в Астане, напоминает РИА «Новости».

    Встрече лидеров двух стран предшествовала серьезная подготовка. В Россию прибыл глава турецкого МИД, он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровы и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 22:52
    Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

    Песков подтвердил сообщения о посещении Путиным села Тургиново в Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что после посещения «Сенежа» Путин решил наведаться в «родные места, откуда идет его род». Песков также сказал, что «сведения и видеоматериалы о посещении» Кремль «предоставит на днях», передает ТАСС.

    Видеозапись общения Путина с жителями в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области появилась в социальных сетях.

    На видео кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Машина Путина остановилась, он вышел и пообщался с собравшимися. «Мы вас ждали! Очень рады вас видеть», – кричали они. Путину пожелали удачи и здоровья, поблагодарили за визит, передает РИА «Новости».

    Президент рассказал, как с удивлением узнал, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Глава государства также заверил жителей, что власти будут постепенно работать над тем, чтобы привлекать специалистов туда, в том числе заниматься строительством жилья.

    Напомним, Путин в День знаний посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж». Глава Российского государства провел в «Сенеже» открытый урок «Разговор о важном».

    Род Путиных – тверские крестьяне, жившие практически на одном месте как минимум четыре века подряд. Отец и мать российского лидера родились в соседних деревнях. Тургиново – райцентр, где крестили, венчали и отпевали поколения Путиных. Президент посещал рождественское богослужение в храме в Тургиново.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 15:32
    Кремль назвал тему переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

    Планируется также, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 4 сентября обсудят актуальную международную проблематику, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

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    1 сентября 2023, 16:59
    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт

    Путин вспомнил историю о смерти своей бабушки, которую узнал из писем деда сыну на фронт

    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» рассказал о письмах своего деда, адресованных сыну, воевавшему на фронтах Великой Отечественной войны.

    «В одном из них он рассказывает, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. Пуля попала немецкая ей в живот. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. Она своему мужу говорит: «Не плачь, не расстраивай меня», – рассказал президент.

    Путин восхитился тем, какая «глубина отношений» была у простых людей в то время. «Какая любовь», – сказал он.

    Трансляция урока ведется в Telegram-канале Кремля. Также в ходе урока глава государства заявил, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 17:59
    Путин призвал идти на госслужбу при желании служить стране и людям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Идти на государственную службу следует только при наличии желания служить людям и стране, заявил президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Я скажу, может быть, общие тривиальные вещи, но без них куда. Смотрите, вы сказали о госслужбе – это служба, это служение. Служение кому? Людям, своей стране. <…> Хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также на уроке президент отметил, что мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 16:44
    Путин: Россия непобедима благодаря своему народу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия непобедима благодаря настрою своего народа, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    Президент поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее, по его словам, он понял, «почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно».

    «Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его мнению, к такому выводу подталкивает только одна зарисовка из истории семьи, а таких – подавляющее большинство, что очень важно.

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2023, 14:41
    Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех русских школ

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства участвовал в церемонии по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».

    По словам министра образования и науки Киргизии Каныбека Иманалиева, начнется возведение школ в столице, а также областных центрах Баткен и Каракол. В каждой будут учиться 1224 школьника, кроме того, школы будут оснащены двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Учиться дети будут по государственным стандартам России и Киргизии, а выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин адресовал школьникам, студентам и педагогам поздравление с Днем знаний.

    «Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», – отметил глава государства.

    Согласно договоренностям, за счет России в Киргизии построят девять школ – по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.

    Ранее самая большая школа открылась в Воронеже, она способна принять 2860 учеников.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2023, 16:07
    Путин принял участие в открытии пяти школ в России

    Путин поучаствовал в открытии пяти школ в России

    Путин принял участие в открытии пяти школ в России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пяти российских регионах на День знаний открылись новые школы, в церемонии открытия поучаствовал президент Владимир Путин.

    Учебные заведения открылись в Дагестане, ДНР (Мариуполь), Московской, Ростовской областях, в Новгородской области открылся детский сад, передает ТАСС.

    Глава государства связался поочередно с каждой школой, пообщался с руководителями регионов, учителями и школьниками.

    Мариупольскую школу возводили с декабря 2022 года по июнь 2023 года. В ней есть место для 1,1 тыс. учеников, специализированные классы, включая классы по робототехнике и киберспорту. Также учреждение адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

    Подмосковная школа «Багратион» рассчитана на 2 тыс. 200 мест, она должна стать самым большим образовательным центром региона и снизить нагрузку на школы в Одинцовском районе.

    Школа в Махачкале размещена в растущем микрорайоне, она названа в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего в ходе обороны поселка в ДНР.

    Школа в Ростове-на-Дону была построена в 2007 году, в этом году она прошла через капитальный ремонт. В ней работают пространства «Центр детских инициатив», «Центр научных инициатив» и киберарена.

    В городе Малая Вишера в Новгородской области открыт детский сад на 140 мест. В нем есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а также семь детских площадок.

    Также в пятницу президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

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