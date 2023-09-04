Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР равноправных отношений

Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР основанных на равноправии отношений

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского государства отметил, что основная тема форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает намерения России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными партнерами, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Россия будет и дальше принимать активное участие в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул важность создания новой логистики и обеспечение продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», – сказал президент России.

Ранее Путин поддержал укрепление отношений с Вьетнамом для безопасности в АТР.