Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.0 комментариев
Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР равноправных отношений
Путин: Россия будет участвовать в построении в АТР основанных на равноправии отношений
Россия намерена активно участвовать в построении в АТР отношений, которые будут основаны на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга, об этом президент Владимир Путин заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава российского государства отметил, что основная тема форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает намерения России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными партнерами, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Россия будет и дальше принимать активное участие в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.
Кроме того, Путин подчеркнул важность создания новой логистики и обеспечение продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
«Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», – сказал президент России.
Ранее Путин поддержал укрепление отношений с Вьетнамом для безопасности в АТР.