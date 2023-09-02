Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
Путин поддержал укрепление отношений с Вьетнамом в интересах безопасности в АТР
Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и генсека ЦК КП Нгуен Фу Чонга с 78-летием независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и генсека Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с 78-летием провозглашения независимости этой страны, выразил уверенность в укреплении всеобъемлющего партнерства в интересах безопасности в АТР.
Путин подчеркнул в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, между Россией и Вьетнамом налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах.
Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Ханой обеспечат дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Российский лидер пожелал руководителям Вьетнама доброго здоровья и успехов, а всем гражданам страны – благополучия и процветания.
Напомним, в середине августа глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегами из Монголии и Вьетнама укрепление связей в военной сфере.