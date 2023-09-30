Ряду регионов России обещали «чудо-погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов России

Tекст: Антон Антонов

В субботу и воскресенье в «регионах ЦФО, исключая Черноземье», ожидается температура «выше нормы на 6–8 градусов», в Черноземье – на 5–7 градусов. Как пояснил Вильфанд, «на севере округа» ожидается 17–23 градуса, на юге – 23–26 градусов, передает ТАСС.

При этом, по его словам, в Северо-Западном федеральном округе также «будет супертепло». Вильфанд сообщил, что «в Архангельской, Вологодской областях, Коми температура выше нормы на 7–8 градусов». Температура воздуха составит 17–19 градусов.

Кроме того, «чудо-погода будет и в Приволжском федеральном округе». В Пензенской области будет до плюс 25, в Ульяновской, Кировской областях, Марий Эл и Татарстане – до плюс 24, то есть на 7–9 градусов выше нормы.

В Уральском федеральном округе с 1 по 5 октября ожидается до 18 градусов (на 7–9 градусов выше нормы), в Якутии в ближайшие дни – до 10–12 градусов (аномалия на 7–8 градусов).

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что с 1 октября в столичном регионе ожидается осеннее похолодание, однако довольно плавное, температура превысит климатическую норму.