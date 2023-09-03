Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Уоллес перед отставкой попытался отменить покупку Британией вертолетов у США
Перед отставкой с поста главы минобороны Британии Уоллес попытался отменить заказ на поставки американских вертолетов
Бен Уоллес перед тем, как покинуть пост главы минобороны Великобритании, пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для британских войск, сообщают СМИ.
Уоллес 10 августа направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, сообщив, что Великобритания хочет пересмотреть соглашение о покупке у Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов, хотя этот вопрос еще обсуждался британским кабмином, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Источник в правительстве Великобритании рассказал, что действия Уоллеса сочли вредоносными для отношений двух стран, некоторые члены правительства решили, что министр хочет «досадить американцам».
В окружении Уоллеса категорически отвергли версии, предполагающие, что министр решил отомстить США за отказ поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Утверждается, что Уоллес давно сомневался в соглашении по Chinook, особенно с учетом увеличения стоимости контракта на 630 млн долларов. Кроме того, у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники покупки предлагали потратить деньги на другие вертолеты или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas.
В кабмине отмену контракта многие сочли «безумной затеей». Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила главе британского правительства Риши Сунаку, что отказ от американских вертолетов – «плохая идея». Сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.
Напомним, в конце августа Уоллес, спустя четыре года пребывания на посту, подал в отставку. Его приемником назначен Грант Шэппс. Высказывалось предположение, что Уоллес может стать генсеком НАТО, но в июне он сам заявил, что этого не произойдет. По его словам, США против его кандидатуры.