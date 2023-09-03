Уоллес перед отставкой попытался отменить покупку Британией вертолетов у США

Перед отставкой с поста главы минобороны Британии Уоллес попытался отменить заказ на поставки американских вертолетов

Tекст: Антон Антонов

Уоллес 10 августа направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, сообщив, что Великобритания хочет пересмотреть соглашение о покупке у Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов, хотя этот вопрос еще обсуждался британским кабмином, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Источник в правительстве Великобритании рассказал, что действия Уоллеса сочли вредоносными для отношений двух стран, некоторые члены правительства решили, что министр хочет «досадить американцам».

В окружении Уоллеса категорически отвергли версии, предполагающие, что министр решил отомстить США за отказ поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Утверждается, что Уоллес давно сомневался в соглашении по Chinook, особенно с учетом увеличения стоимости контракта на 630 млн долларов. Кроме того, у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники покупки предлагали потратить деньги на другие вертолеты или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas.

В кабмине отмену контракта многие сочли «безумной затеей». Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила главе британского правительства Риши Сунаку, что отказ от американских вертолетов – «плохая идея». Сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

Напомним, в конце августа Уоллес, спустя четыре года пребывания на посту, подал в отставку. Его приемником назначен Грант Шэппс. Высказывалось предположение, что Уоллес может стать генсеком НАТО, но в июне он сам заявил, что этого не произойдет. По его словам, США против его кандидатуры.