Уоллес засобирался в отставку с поста министра обороны Британии

Times: Уоллес может осенью уйти с поста министра обороны Великобритании и из политики

Бен Уоллес – один из самых авторитетных консервативных политиков Великобритании – рассматривает возможность ухода с должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года, и из политики вообще, пишут британские СМИ.

Источники в британском правительстве сообщили газете The Times, что ожидаемый уход Уоллеса может быть связан с перестановками в составе кабинета министров, которые готовит премьер Риши Сунак. В преддверии выборов, которые состоятся до конца 2024 года, Сунак, как отмечает издание, хочет представить общественности «более свежую» команду, передает ТАСС.

Также на решение Уоллеса может повлиять и то, что власти США отказались поддержать его кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Подчеркивается при этом, что Уоллес остается сторонником Сунака, его решение призывают не связывать с нынешним курсом правящей Консервативной партии.

Больше года Уоллес возглавляет рейтинг популярности у сторонников тори. После ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии в прошлом году его называли одним из фаворитов в гонке за лидерство в Консервативной партии, однако министр претендовать на кресло премьера отказался – и тогда, и месяц спустя, когда в отставку ушла Лиз Трасс.

Добавим также, на днях разгорелся скандал из-за критики Уоллеса в адрес Украины, которая, по его словам, могла бы чаще говорить спасибо за оказываемую ей военную помощь. Министру пришлось оправдываться и объяснять свое скандальное заявление, резко встреченное украинскими властями. Уоллес подчеркивал, что лично намерен «поддерживать Украину до конца», «сколько потребуется».